Сборная Германии упустила победу над Турцией в добавленное время

Сборная Германии сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая во Кельне, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Юлиан Дракслер, Флориан Нойхаус и Джан-Лука Вальдшмидт. У гостей мячи забили Озан Туфан, Эфеджан Караджа и Кенан Караман.

Далее сборные проведут матчи в Лиге Европы. Германия встретится на выезде с Украиной 10 октября, а Турция в гостях сыграет с Россией.

Ранее сообщалось, что сборные Португалии и Испании разошлись миром в товарищеском матче.

Футбол. Товарищеский матч

Германия — Турция — 3:3

Голы: 1:0 — Дракслер, 45+1; 1:1 — Туфан, 49; 2:1 — Нойхаус, 58; 2:2 — Караджа, 67; 3:2 — Вальдшмидт, 81; 3:3 — Караман, 90+4.