Хабиб — о своей победе над Макгрегором: писали историю кровью соперников

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил о своей победе над ирландским спортсменом Конором Макгрегором.

Поединок состоялся два года назад, и российский боец одолел своего соперника, применив удушающий прием. Для Нурмагомедова этот бой стал первой защитой титула чемпиона.

«Это был просто бизнес для него, но не для меня. Это был вечер, когда разлетелись маски и пара горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

25 октября россиянин проведет титульный поединок на турнире UFC 254 против американского бойца Джастина Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Хабиб был готов отправиться в тюрьму после боя с Макгрегором.