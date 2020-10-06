Актер Епифанцев сравнил Емельяненко с маленьким обиженным мальчиком

Российский актер Владимир Епифанцев рассказал, что думает о бойце Александре Емельяненко.

По мнению Епифанцева, спортсмен часто зря поддается эмоциям.

«Емельяненко ведет себя, как маленький и обиженный мальчик. Что ему не скажи до боя, то все он начинает воспринимать на свой счет. Он сразу во всем видит подвох, наезд на него. Потом он сразу начинает оправдываться и защищаться. Постоянно огрызается и этим самым он себя разрушает. На бой нужно прежде всего выходить с хорошей головой, а он себя опьяняет гормонами ненужными. Когда они ругаются, то проигрывают до боя». — сказал Епифанцев в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

В последний раз Емельяненко-младший выходил на бой летом 2020 года, уступив нокаутом Магомеду Исмаилову.

Ранее сообщалось, что Исмаилов хочет помочь пропавшему Емельяненко.