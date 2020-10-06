Серена Уильямс: много белых людей извинилось передо мной

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что думает о набравшем в последние месяцы популярность движении Black Lives Matter в свете трагедии в Миннеаполисе.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» отметила, что после случившегося ей часто стали писать в социальных сетях.

«В конце мая передо мной извинилось так много белых людей. Они писали: «Извини за все то, через что тебе пришлось пройти». Думаю, на минуту они начали если и не понимать — потому что я не думаю, что они могут понять — но начали видеть. Я подумала: а раньше вы ничего не замечали? Я всю карьеру об этом говорю», — приводит слова спортсменки Vogue.

Ранее Уильямс объяснила мотивацию продолжать карьеру в 39 лет.