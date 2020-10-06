Роналду могут вызвать в суд по делу об изнасиловании

Американская модель Кэтрин Майорга пройдет тест «умственных способностей» и предстанет перед судом Лас-Вегаса по делу об изнасиловании, пишет Mirror.

36-летняя Майорга пытается доказать, что в 2009 году ее изнасиловал футболист Криштиану Роналду, после чего стороны заключили контракт о неразглашении в обмен на $375 тыс. Процедура на определение «умственных способностей» нужна для того, что понять, осознает ли истец условия выплаты по соглашению.

Майорга же указывает, что недостаточно хорошо поняла условия соглашения о молчании. В случае успеха модели в суде Роналду будет вызван для дачи показаний на открытом заседании.

Ранее Роналду назвали примером для всех.