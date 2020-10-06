В «Уфе» высказались о возможной продаже клуба иностранной компании

«Уфа» в ближайшее время не будет продана иностранным инвесторам, несмотря на слухи о том, что клуб из Башкортостана хотели купить ведущие компании мира.

Об этом сообщил председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

«Сейчас у нас улучшилась ситуация с финансированием – вернулись все спонсоры. Проблемы все решены, до долгов мы не опускались. Новые инвесторы не нужны. История с продажей компаниям Red Bull или City Football Group пока притормозилась. Был еще третий вариант — российский. Но мы будем к ней возвращаться. Клуб надо передавать в частные руки», — цитирует Мурзагулова «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что руководство «Уфы» доверяет главному тренеру Вадиму Евсееву.