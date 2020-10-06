Глушаков рассказал о причинах перехода в «Химки»

Новичок «Химок» Денис Глушаков рассказал о причинах перехода в подмосковный клуб.

«Просто надо было играть. Не могли договориться с некоторыми клубами. Наверное, из-за этого», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Полузащитник не стал называть команды, в которые он мог перейти. При этом он отметил, что у него были варианта продолжения карьеры за рубежом.

В прошедшем сезоне чемпионата России Глушаков принял участие в 24 матчах за грозненский «Ахмат», в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее Глушаков назвал московский «Локомотив» своим домом.