Мать Овечкина опубликовала трогательное письмо к сыну в день его дебюта в НХЛ

Мать форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна опубликовала открытое письмо к сыну в день 5-й годовщины с момента дебюта игрока в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин вышел на лед в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) и оформил дубль.

Мать спортсмена вспоминает, что в тот день на матч пришло мало болельщиков, однако после двух заброшенных шайб и разбитого защитного стекла фанатов на играх становилось все больше.

«Трибуны оживились, когда ты начал забивать. Американцы начали скандировать твое имя. Сейчас, конечно, количество человек, которые болеют за «Вашингтон», стало несравнимо больше. Ты заставил столицу США болеть за «Кэпиталз»!» — цитирует мать Овечкина Sport24.

Ранее Овечкин оценил шансы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.