Директор «Самбо-70» поздравил Кадырова с днем рождения

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения, которому 5 октября исполнилось 44 года.

«Благодаря Вашему профессионализму, принципиальности, настойчивости в достижении поставленных целей, политической мудрости и дальновидности, Чеченская республика добилась больших успехов во всех сферах жизнедеятельности», — написал Лайшев в Instagram.

Функционер отметил вклад Кадырова в установлении мира и стабильности на Северном Кавказе.

Ранее глава Чеченской Республики рассказал о победе сыновей на вечере бокса в Грозном.