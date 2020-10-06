Директор «Самбо-70» поздравил Кадырова с днем рождения
Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения, которому 5 октября исполнилось 44 года.
«Благодаря Вашему профессионализму, принципиальности, настойчивости в достижении поставленных целей, политической мудрости и дальновидности, Чеченская республика добилась больших успехов во всех сферах жизнедеятельности», — написал Лайшев в Instagram.
Функционер отметил вклад Кадырова в установлении мира и стабильности на Северном Кавказе.
Ранее глава Чеченской Республики рассказал о победе сыновей на вечере бокса в Грозном.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня свой день рождения отмечает Глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров. Уважаемый Рамзан Ахматович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! К моим словам присоединяется вся огромная семья Центра спорта и образования «Самбо-70». Благодаря Вашему профессионализму, принципиальности, настойчивости в достижении поставленных целей, политической мудрости и дальновидности, Чеченская республика добилась больших успехов во всех сферах жизнедеятельности. Огромное уважение вызывает Ваш вклад в дело утверждения мира и стабильности на Северном Кавказе, поддержка образования и спорта, широкие возможности, которые сегодня предоставляются подрастающему поколению. Чеченская республика производит невероятное впечатление, а ее столица город Грозный стал без сомнения одной из жемчужин на карте нашей Родины. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе на благо Чеченской республики и всей России!