В АПЛ выявлено девять случаев заражения коронавирусом

В Английской премьер-лиге (АПЛ) выявлено девять случаев заражения коронавирусом, передает сайт турнира.

Новая волна проверок прошла с 28 сентября по 4 октября. Тестирование на наличие COVID-19 прошли 1587 человек, среди которых футболисты и сотрудники команд.



После четырех туров в турнирной таблице лидирует «Эвертон», который набрал 12 очков.

Ранее Юрген Клопп потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере.