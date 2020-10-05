В АПЛ выявлено девять случаев заражения коронавирусом
Андрей Черников
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В Английской премьер-лиге (АПЛ) выявлено девять случаев заражения коронавирусом, передает сайт турнира.
Новая волна проверок прошла с 28 сентября по 4 октября. Тестирование на наличие COVID-19 прошли 1587 человек, среди которых футболисты и сотрудники команд.
После четырех туров в турнирной таблице лидирует «Эвертон», который набрал 12 очков.
Ранее Юрген Клопп потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере.