Черчесов прокомментировал вылет российских клубов из еврокубков

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вылет московского «Динамо» и «Ростова» из еврокубков, передает пресс-служба национальной команды.

«Мы уступаем нескольким лигам из топ-5. Больше вопросы непосредственно к клубам, нежели к лиге. Все-таки играли с командами, которые не представляют топовые чемпионаты», — сказал Черчесов.

Бело-голубые уступили тбилисскому «Локомотиву», а ростовчане — «Маккаби» из Хайфы.

Ранее Далер Кузяев первым приехал на базу сборной России в Новогорске.