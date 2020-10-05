Бывший тренер сборной России по биатлону вышел из искусственной комы

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер вышел из искусственной комы.

Напомним, у специалиста произошла остановка сердца.

«С ним все в порядке. 1 октября его отключили от искусственной вентиляции легких. Он не помнит того, что с ним произошло. Но доктора утверждают, что это нормально», — сказал брат Пихлера Клаус в интервью Aftonbladet.



Ранее Дмитрий Губерниев обратился к перенесшему инфаркт Пихлеру.