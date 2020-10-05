Перевод россиянина Шварцмана в «Формулу-1» может не состояться

Игорь Игнатов

Руководитель Академии «Феррари» Лоран Мекис оценил вероятность перевода некоторых пилотов в «Формулу-1» в 2021 году.

По словам спортивного директора «Скудерии», команда не будет одновременно переводить Роберта Шварцмана, Мика Шумахера и Куллума Айлотта, несмотря на то что эти пилоты должны принять участие в Гран-при Абу-Даби в скором времени.

«Мы рады, что в нашей программе столько многообещающих молодых пилотов, это дает нам стабильность. Мы понимаем, что невозможно перевести трех гонщиков в «Ф-1» одновременно. Но у нас есть достаточно инструментов, чтобы обучать их дальше, будь то в «Формуле-2» или в роли тест-пилотов», — цитирует Мекиса GrandPX.

В личном зачете «Ф-2» лидирует Шумахер, за ним идет Айлотт, Шварцман же располагается только на пятом месте.

Ранее Шварцман впервые протестировал болид «Формулы-1».