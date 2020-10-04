Чемпионка Игр 2014 года по фигурному катанию рассказала о своей беременности

Андрей Черников

Чемпионка Игр 2014 года в Сочи Екатерина Боброва рассказала о своей беременности, передает Team Russia.

Напомним, Боброва в июле 2016 года вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата. Весной 2019 года у них родился сын Александр.

Спортсменка отметила, что узнала о беременности летом.

«Это были очень активные девять месяцев. Я не сидела дома, под пледом и с чаем в руках, и не дышала над своим пузом. Треть этого времени я еще каталась в шоу, потом мы путешествовали.», — сказала Боброва.

Фигуристка добавила, что они съездили с отцом и мужем на Байкал, а потом они слетали с Депутатом и его родителями на теплые острова.

Ранее Аделина Сотникова получила награду от Федерации фигурного катания России.