Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче против «Спартака»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает Sport24.

Игра завершилась со счетом 1:1.

«Спартак» играл агрессивно. Когда они выходили к нашим воротам, было опасно. У нас тоже были моменты. Но, к сожалению, сами себе глупый гол привезли. Нам не хватило концентрации», — сказал Семак.



Ранее «Спартак» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Зенитом».