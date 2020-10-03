Панарин получил в подарок бутылку водки в виде автомата

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин показал в Instagram свое путешествие на поезде до Челябинска.

Спортсмен направлялся в свое родное село Коркино. Дорога заняла 40 часов. Он съел лапшу быстрого приготовления и встречался на остановках с фанатами.

Болельщики подарили ему бутылку водки в виде автомата, котенка и сладости.

В прошлом сезоне Панарин провел 69 матчей, забросив 32 шайбы.



Ранее Евгений Малкин выложил фотографию с Федором Емельяненко.