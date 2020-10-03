Боксер Ковалев получил три года тюрьмы по делу о нападении на женщину в США

Бывший российский чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Сергей Ковалев приговорен к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

По данным источника, наказание имеет условный характер.

Ковалев был арестован еще в июне 2018 года по обвинению в нападении на женщину. Инцидент произошел на одном из праздничных мероприятий в Калифорнии. Пострадавшей оказалась американская модель Джейми Фронтц. Впоследствии Ковалев был выпущен под залог.

Против российского боксера также был подан гражданский иск. Он еще находится в силе. От спортсмена пострадавшая потребовала $650 тысяч в качестве компенсации, которые Ковалев согласился выплатить.

В своей карьере Сергей Ковалев одержал 34 победы при четырех поражениях. Еще один поединок с его участием завершился вничью. Свой последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, уступив нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и потеряв титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.