Порье ответил согласием на предложение UFC провести реванш с Макгрегором

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт предложил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору и американцу Дастину Порье провести реванш. Об этом сообщает журналистка Фара Ханнун.

Отмечается, что глава UFC готов организовать бойцам поединок в январе 2021 года. По словам Уайта, Порье уже ответил на это предложение согласием. Макгрегор же пока на это никак не отреагировал.

Первый бой между ирландцем и Порье прошел 27 сентября 2014 года и завершился победой Макгрегора нокаутом.

Ранее на странице в Twitter ирландский спортсмен опубликовал постер предстоящего боя с американцем. Примечательно, что на нем не было ни одного упоминания UFC.