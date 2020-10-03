Гэтжи назвал Хабиба глупцом

Американский боец Джастин Гэтжи считает, что способен отправить в нокаут чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает MMAFightingonSBN.

Спортсмены проведут поединок на турнире UFC 254, который состоится 24 октября. На кону боя, возглавившего ивент, будет стоять титул чемпиона промоушена в легком весе, на сегодняшний момент им обладает Нурмагомедов.

«Любой из нас может отправиться спать. Он глупец, если думает, что я не смогу его нокаутировать. Это делает меня самым опасным соперником для него. Он еще не встречался с такими, как я», — заявил Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Мейвезер готов сразиться с Нурмагомедовым или Макгрегором за $300 млн.