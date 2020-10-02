Полиция Германии сорвала MMA-турнир среди неонацистов
Андрей Черников
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Полиция Германии сорвала MMA-турнир среди неонацистов, который проходил в Магдебурге, передает Bloody Elbow.
Отмечается, что полицейский рейд прошел на прошлой неделе. В операции приняли участие около 140 сотрудников правоохранительных органов.
Стражи порядка попросили присутствующих покинуть зал и конфисковали ринг.
Ранее девушка-боец MMA заставила противницу сдаться очень редким приемом.