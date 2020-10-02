Игрок «Спартака» пополнил ряды «Химок»

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Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов перешел в подмосковные «Химки» на правах аренды, передает пресс-служба красно-белых в Twitter.

В составе красно-белых 27-летний футболист провел 28 матчей, забив один мяч.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) химчане занимают 14-е место, набрав шесть очков.

Ранее легионер «Спартака» подобрал эпитеты к слову «Россия».