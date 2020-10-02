Игрок «Спартака» пополнил ряды «Химок»
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов перешел в подмосковные «Химки» на правах аренды, передает пресс-служба красно-белых в Twitter.
В составе красно-белых 27-летний футболист провел 28 матчей, забив один мяч.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) химчане занимают 14-е место, набрав шесть очков.
Ранее легионер «Спартака» подобрал эпитеты к слову «Россия».
⚠️ Официально: полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов проведёт сезон 20/21 в аренде в «Химках».— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 2, 2020
Желаем Резиуану удачи в новой команде!