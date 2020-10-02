Месси выступил против трансфера Депая в «Барселону»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси выступил против трансфера полузащитника «Лиона» Мемфиса Депая, сообщает beIN Sports.

По информации источника, аргентинский форвард не хочет, чтобы каталонский клуб продавал Усмана Дембеле в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что если французский футболист покинет сине-гранатовых, то «Барселона» будет работать над трансфером Депая.

Депай выступает за французскую команду с 2017 года. В прошлом сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 15 забитых мячей и две передачи.

Ранее сообщалось, что Депай может стать игроком «Милана».