Месси выступил против трансфера Депая в «Барселону»
Антон Борисов
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси выступил против трансфера полузащитника «Лиона» Мемфиса Депая, сообщает beIN Sports.
По информации источника, аргентинский форвард не хочет, чтобы каталонский клуб продавал Усмана Дембеле в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что если французский футболист покинет сине-гранатовых, то «Барселона» будет работать над трансфером Депая.
Депай выступает за французскую команду с 2017 года. В прошлом сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 15 забитых мячей и две передачи.
Ранее сообщалось, что Депай может стать игроком «Милана».