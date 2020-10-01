Гэтжи рассказал, с кем хочет драться Хабиб после поражения на UFC 254

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов будет биться с Жоржем Сен-Пьером в своем последнем, 30-м поединке.

В этом выразил уверенность временный чемпион промоушена Джастин Гэтжи.

«Мне все равно... Хабиб подерется с Жоржем Сен-Пьером после того, как я побью его. Буду здесь, у меня будет пояс. Я буду готов.

Макгрегор? Не хочу сейчас ничего слышать о нем», — приводит слова Гэтжи MMAFighting.

Стоит отметить, что Гэтжи будет следующим оппонентом Нурмагомедова. Бой пройдет 24 октября на UFC 254.

Ранее Гэтжи назвал самого ненавистного бойца.