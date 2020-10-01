Два футболиста «Спартака» перешли в «Арсенал»

Московский «Спартак» отдал двух футболистов в аренду тульскому «Арсеналу», сообщается на официальном сайте «канониров».

В тульский клуб перешли защитник Николай Рассказов и полузащитник Александр Ломовицкий. Арендные соглашения рассчитаны до конца сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ломовицкий выступал на правах аренды за «Химки». Он принял участие в восьми матчах и забил два мяча. Рассказов в текущем розыгрыше Премьер-лиги на поле не выходил.

Ранее сообщалось, что Ломовицкий досрочно вернулся в «Спартак» из аренды в «Химках».