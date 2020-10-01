Российский фигурист вылечился от коронавируса

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Российский фигурист Владимир Морозов вылечился от коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, Морозов выступает в паре с Евгенией Тарасовой.

«Результат контрольного теста был отрицательным, еще два Владимир сдал самостоятельно. Они тоже отрицательные. Владимир может приступить к тренировкам», — сказал тренер пары Максим Траньков.

Ранее Ирина Роднина назвала Алину Загитову «Муму фигурного катания».