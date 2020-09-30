«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» и завоевала Суперкубок Германии
Василий Учаев
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Мюнхенская «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 3:2 в пользу действующего чемпиона страны. В составе победителей отличились Корентин Толиссо, Томас Мюллер и Йозуа Киммих. У гостей мячи забили Юлиан Брандт и Эрлинг Холанд.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок Германии.
Германия. Суперкубок
«Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария» (Мюнхен) — 2:3
Голы: 0:1 — Толиссо, 18; 0:2 — Мюллер, 32; 1:2 — Брандт, 39; 2:2 — Холанд, 55; 2:3 — Киммих, 82.