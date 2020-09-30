Игроки «Динамо» едва не устроили потасовку в перерыве матча с «Химками»

Между вратарем московского «Динамо» Антоном Шуниным и нападающим команды Клинтоном Н'Жье произошел конфликт в перерыве матча девятого тура чемпионата России против «Химок», сообщает Sport24.

Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

До прихода главного тренера Кирилла Новикова в раздевалку голкипер пытался завести одноклубников и призывал их отыграться лично за наставника команды. В ответ форвард предъявил Шунину претензии по пропущенному мячу. Между спортсменами едва не началась потасовка, однако игроков успели разнять.

Ранее «Динамо» подтвердило отставку Новикова с поста главного тренера команды.