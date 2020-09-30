Хабиба заподозрили в нарушении правил UFC

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэн Хукер заявил, что чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов нарушил правила организации.

По словам новозеландца, россиянин в течение 48 часов посетил два бойцовских турнира, и нарушил меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавируса.

«Я не делаю доносов, но говорю, что сам видел. 48 часов до турнира должен строго соблюдаться карантин, а он стоит у октагона в роли углового у бойца UFC Зубайры Тухугова. К нему особое отношение?» — заявил Хукер в своем подкасте.

Ранее Нурмагомедова рассказал о мнении бойца о ирландском спортсмене Коноре Макгрегоре.