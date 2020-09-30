Дмитрий Сычев примет участие в «Ледниковом периоде»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев примет участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

На YouTube-канале проекта появился видеоанонс первой серии сезона, где были представлены все участники. 36-летний Сычев выступит в паре с чемпионкой мира и двукратной победительницей первенства Европы в парном катании Марией Петровой.

Сычев завершил профессиональную карьеру футболиста в 2019 году.

Ранее артистка Ольга Бузова, ставшая участницей шоу, призналась, что недооценивала фигурное катание.