«Спартак» предложил €8 млн за защитника «Наполи»
Игорь Игнатов
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Московский «Спартак» сделал новое предложение по трансферу защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, утверждает Areanapoli.
По информации источника, красно-белые подняли сумму компенсации за футболиста до €8 млн. Самому игроку российский клуб предлагает контракт с ежегодной зарплатой в €3 млн. Переход оценивается как потенциально возможный.
26-летний Хюсай в минувшем сезоне Серии А провел 24 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался продавать Александра Кокорина в «Фиорентину».