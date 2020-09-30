«Спартак» предложил €8 млн за защитника «Наполи»

Московский «Спартак» сделал новое предложение по трансферу защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, утверждает Areanapoli.

По информации источника, красно-белые подняли сумму компенсации за футболиста до €8 млн. Самому игроку российский клуб предлагает контракт с ежегодной зарплатой в €3 млн. Переход оценивается как потенциально возможный.

26-летний Хюсай в минувшем сезоне Серии А провел 24 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался продавать Александра Кокорина в «Фиорентину».