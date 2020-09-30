Экс-защитник сборной Франции обвинил федерацию в сокрытии расизма

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра подверг критике президента федерации футбола страны Ноэля Ле Гре.

Экс-футболист рассказал, что Ле Гре покрывает проблему расизма, а также сообщил о поступающих в сборную оскорбительных письмах и посылках на базе в Клерфонтене.

«Ле Гре следует уволить, потому что он сильно облажался. Это серьезно, у меня нет слов. Ты очень хорошо знаешь, что происходит в шато. Сколько расистских писем нам туда приходит? «Дидье, забирай своих обезьян и вали в Африку! Проваливай со своими обезьянами и гориллами!» (Эвра процитировал одно из писем в адрес Дидье Дешама). Сколько таких писем? Их прячут, но некоторые из них я видел. Приходят даже коробки, полные какашек», – произнес Эвра на видео в своем Instagram.

Ранее Ле Гре, комментируя конфликт Неймара и Альваро Гонсалеса, заявил, что «в футболе нет расизма».