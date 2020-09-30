Петр Ян впервые вошел в топ-10 рейтинга лучших бойцов UFC

UFC представил обновленный рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Топ-лист по-прежнему возглавляет Джон Джонс, второе место занимание Хабиб Нурмагомедов, а на третьей строчке теперь располагается Исраэль Адесанья.

Россиянин Петр Ян, завоевавший чемпионский титул в легчайшем весе летом, впервые в карьере поднялся в топ-10 и замыкает рейтинг. При этом Конор Макгрегор опустился на 11-е место.

Ранее Ян заявил о желании провести бой в России.