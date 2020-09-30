Убийца итальянского арбитра и его девушки: они были слишком счастливы

В Италии задержан предполагаемый убийца футбольного арбитра Даниэле Де Сантиса и его девушки Элеоноры Манты.

La Gazzetta dello Sport пишет, что в преступлении признался 21-летний Антонио Де Марко. Во время допроса мужчина рассказал, что причиной конфликта стала месть: он был недоволен тем, что Де Сантис попросил его съехать из дома, когда решил жить вместе с девушкой. После этого он пробрался в квартиру и нанес молодым людям более 60 ножевых ранений.

«Они были слишком счастливы, поэтому я разозлился», — произнес Де Марко.

Следствия также считает, что подозреваемый перед тем, как убить пару, хотел их связать и подвергнуть пыткам.

Ранее сообщалось, что Де Сантис известен по работе на матчах Серии C и Серии B, где обслужил суммарно более 130 встреч.