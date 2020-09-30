Пресс-служба UFC представила постер к бою Хабиба и Гэтжи

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Instagram представила постер к поединку российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

Бойцы встретятся в рамках турнира UFC 254, который состоится 25 октября на «Бойцовском острове» в Дубае (ОАЭ). Поединок Нурмагомедова и Гэтжи возглавит вечер, а на его кону будет стоять пояс чемпиона промоушена в легком весе, которым сейчас владеет россиянин.

«До UFC 254 остается меньше месяца. Это будет незабываемый вечер боев!» — отмечено в подписи под фотографией.

Ранее сообщалось, что Хабиб отреагировал на предложение Запашного провести тренировку со львами.