Лэмпард прокомментировал вылет «Челси» из Кубка английской лиги

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал вылет команды из 1/8 финала Кубка английской лиги, передает «Би-би-си».

«Челси» потерпел поражение от другого столичного клуба — «Тоттенхэма». В основное время команды выявить победителя не смогли — 1:1. Примечательно, что счет в матче открыли подопечные Лэмпарда. А в серии пенальти сильнее оказался «Тоттенхэм» — 5:4.

«В серии пенальти может произойти все, что угодно. Конечно, хотелось пройти дальше, но есть кое-что, что мне понравилось. В первом тайме мы доминировали, но потом игра поменялась», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что хавбек «Тоттенхэма» Дайер объяснил побег в раздевалку во время игры с «Челси».