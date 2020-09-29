Новичок «Ливерпуля» Тьяго заразился коронавирусом
Антон Борисов
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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
«Клуб планирует и дальше соблюдать все протоколы, касающиеся COVID-19. Тьяго будет находится на самоизоляции столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении клуба.
Испанский футболист перешел в «Ливерпуль» из мюнхенской «Баварии» 18 сентября. Он дебютировал в составе «красных» в матче второго тура чемпионата Англии против лондонского «Челси».
Ранее были названы условия для досрочного завершения сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).