Новичок «Ливерпуля» Тьяго заразился коронавирусом

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.

«Клуб планирует и дальше соблюдать все протоколы, касающиеся COVID-19. Тьяго будет находится на самоизоляции столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении клуба.

Испанский футболист перешел в «Ливерпуль» из мюнхенской «Баварии» 18 сентября. Он дебютировал в составе «красных» в матче второго тура чемпионата Англии против лондонского «Челси».

Ранее были названы условия для досрочного завершения сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).