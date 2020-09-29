Кучеров — о Кубке Стэнли: чувствую себя прекрасно, только потерял сознание

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился эмоциями после победы в финале Кубка Стэнли.

В решающем матче серии с «Даллас Старз» хоккеисты «молний» выиграли со счетом 2:0, Кучеров отметился голевой передачей.

«Чувствую себя хорошо. Просто прекрасно. Только я потерял сознание и просто не могу рассказать вам, что я чувствую», — произнес россиянин на послематчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал лучшим бомбардиром «Кубка Стэнли».