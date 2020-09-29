В игре «Тампа» — «Даллас» установлен рекорд по количеству россиян в финале плей-офф НХЛ

В эти минуты идет шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

После первого периода «Тампа» ведет со счетом 1:0.

Интересно, что в данном матче установлен рекорд по количеству россиян в финале Кубка Стэнли. За «Даллас» на лед вышли Денис Гурьянов, Александр Радулов и Антон Худобин. В составе «Лайтинг» играют Михаил Сергачев, Никита Кучеров, Александр Волков и Андрей Василевский. Таким образом, на лед вышли семь хоккеистов из России.

По шесть россиян было в финале Кубка Стэнли в 1995-м, 98-м и 2000-м годах.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее форвард «Тампы» Волков дебютировал в Кубке Стэнли.