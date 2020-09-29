Хоккеист «Тампы» Кучеров отдал голевую передачу в матче против «Далласа»
Андрей Черников
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В эти минуты идет шестой матч финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом».
«Тампа» открыла счет в середине первого периода.
Шайбу забросил Брейден Пойнт. Голевой передачей отметился россиянин Никита Кучеров.
«Лайтинг» ведет в серии со счетом 3:2.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Даллас» обыграл «Тампу-Бэй» в пятом матче финала Кубка Стэнли.