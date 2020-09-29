Клопп подвел итоги матча против «Арсенала»
Андрей Черников
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Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Арсенала», передает Sky Sports.
Напомним, «красные» победили со счетом 3:1.
«Мы играли великолепно. «Ливерпуль» создал множество опасных моментов. Я не мечтаю, чтобы каждый момент завершался голом, но мы выиграли, и это было заслужено», — сказал Клопп.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее «Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии.