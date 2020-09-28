«Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль» переиграл лондонский «Арсенал» в матче третьего тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 25-й минуте игры форвард «канониров» Александр Ляказетт воспользовался ошибкой защитника «красных» Эндрю Робертсона и отправил мяч в сетку ворот «Ливерпуля».

Спустя три минуты нападающий мерсисайдцев Садио Мане сравнял счет, а на 34-й минуте Робертсон удвоил преимущество своей команды. В концовке встречи Диогу Жота забил дебютный мяч за «Ливерпуль».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с бирмингемской «Астон Виллой», а «Арсенал» примет «Шеффилд Юнайтед».

Ранее «Ливерпуль» и «Арсенал» объявили составы на матч чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Арсенал» (Лондон) — 3:1

Голы: 0:1 — Ляказетт, 25; 1:1 — Мане, 28; 2:1 — Робертсон, 34; 3:1 — Жота, 88.