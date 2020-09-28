«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию «Динамо» в КХЛ
«Спартак» переиграл в серии буллитов «Динамо» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 5:4 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились Сергей Широков, Лукаш Радил, Эмиль Юсе и Робин Ганзл. У проигравшей команды шайбы забросили Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Андрей Миронов и Даниил Тарасов.
Победный буллит реализовал форвард «Спартака» Широков.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо» прервало шестиматчевую победную серию в регулярном чемпионате
Ранее сообщалось, что новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва, Россия) — «Динамо» (Москва, Россия) — 5:4 (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0)
0:1 — Шипачев (Кагарлицкий, Яшкин) — 05:30 (5x3)
1:1 — Широков (Лехтеря, Ганзл) — 12:46 (5x3)
2:1 — Радил (Кутейкин, Широков) — 23:36
3:1 — Юсе (Лехтеря, Ганзл) — 26:31 (5x4)
4:1 — Ганзл (Юсе, Лехтеря) — 41:09 (5x3)
4:2 — Яшкин (Тарасов, Миронов) — 46:56
4:3 — Миронов (Тарасов, Сергеев) — 49:56
4:4 — Тарасов (Хиетанен, Чайковски) — 54:38 (5x4)
5:4 — Широков — 65:00 (ПБ)