Брат Пихлера рассказал о состоянии тренера после сердечного приступа
Василий Учаев
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Брат бывшего тренера сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера Клаус рассказал о состоянии специалиста после сердечного приступа.
Тренеру стало плохо во время велотренировки в Рупольдинге. Отмечается, что он упал и ушиб голову. По информации СМИ, Пихлера поместили в искусственную кому.
«Вчера у Вольфганга случился сердечный приступ. Он был успешно реанимирован и должен был быть прооперирован. Сегодня проводится дополнительный медицинский осмотр. Мы ждем результатов», — цитирует Клауса Пихлера ТАСС.
Брат тренера отметил, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, навещать Пихлера может только жена.
Ранее Союз биатлонистов России обратился к перенесшему инфаркт специалисту.