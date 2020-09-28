Брат Пихлера рассказал о состоянии тренера после сердечного приступа

Брат бывшего тренера сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера Клаус рассказал о состоянии специалиста после сердечного приступа.

Тренеру стало плохо во время велотренировки в Рупольдинге. Отмечается, что он упал и ушиб голову. По информации СМИ, Пихлера поместили в искусственную кому.

«Вчера у Вольфганга случился сердечный приступ. Он был успешно реанимирован и должен был быть прооперирован. Сегодня проводится дополнительный медицинский осмотр. Мы ждем результатов», — цитирует Клауса Пихлера ТАСС.

Брат тренера отметил, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, навещать Пихлера может только жена.

Ранее Союз биатлонистов России обратился к перенесшему инфаркт специалисту.