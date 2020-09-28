Возможный бой по правилам бокса с участием Ольги Бузовой назвали бредом

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил недоумение решением боксерши Ангелины Семеновой вызвать на поединок известную певицу и телеведущую Ольгу Бузову. По его словам, Бузова не имеет соответствующих навыков и готовности состязаться на ринге с профессиональными спортсменами, а само противостояние «лишено даже малой перспективы».

«Ангелина Семенова — это спортсмен, а Ольга Бузова — шоумен. Как они могут драться? Это же бред. Боксеры должны вызывать боксеров, а шоумены — шоуменов. Такого боя не будет никогда. Но если Ольга Бузова соберется подраться с кем-нибудь, то ради бога. Абсурдно будет сегодня не отреагировать на то, что она вообще хочет этим заниматься. Человек имеет большую медийность и большой зрительский интерес. Но сказать — это не значит, сделать. Пока это разговор», — цитирует Гаджиева Sport24.

Ранее Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву создать реалити-шоу, в котором профессиональные бойцы будут драться с известными блогерами.