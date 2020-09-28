Губерниев: у Вольфганга Пихлера инфаркт, состояние стабильно тяжелое

Известный телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о госпитализации бывшего главного тренера сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера.

«Блин, у Вольфганга Пихлера инфаркт, тренер находится в искусственной коме... Состояние Пихлера стабильно тяжелое! Давай, дед, ты можешь. Здоровья!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Пихлер был введен в состояние искусственной комы.

По сообщениям СМИ, 65-летний специалист тренировался в группе велосипедистов недалеко от Рупольдинга. 27 сентября на крутом подъеме он попал в аварию, у немецкого тренера внезапно остановилось сердце. По итогам первых медицинских обследований черепно-мозговых травм у него обнаружено не было.