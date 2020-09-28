Адвокат избитого Широковым арбитра пожаловался на сотрудницу СК

Один из авдокатов футбольного арбитра Никиты Данченкова Александр Островский сообщил о подаче на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина жалобы в отношении одной из сотрудниц столичного управления СК.

«Сегодня подали обращение к Бастрыкину в связи с инцидентом с сотрудницей ГСУ СК по Москве», — приводит слова адвоката ТАСС.

10 августа на турнире среди любительских команд Данченков был избит во время матча экс-полузащитником сборной России Романом Широковым. В отношении футболиста было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». При этом адвокаты пострадавшего Островский и Артур Рамазанов сообщают, что 25 сентября, когда Данченков подавал в СК бумажный вариант заявления, одна из сотрудник комитета сначала отказалась принимать жалобу, а затем потребовала от пострадавшего убрать из заявления ссылку на ст. 144-145 УПК РФ, чтобы документ рассматривался как обычное обращение, а не заявление о совершении преступления.

это заявление рассматривалось не как заявление о совершении преступления, а как обычное обращение

Ранее сообщалось, что защита Данченко подала против Широкова заявление о покушении на убийство.