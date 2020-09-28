Арестованный за хранение наркотиков баскетболист вышел на свободу

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Малик Бизли отпущен на свободу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Athletic.

26 сентября спортсмен был арестован по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Баскетболист находился под стражей в тюрьме округа Хеннепин, где ожидал встречи с судьей. Впоследствии Бизли был освобожден без официального предъявления обвинений.

23-летний американец выступает за «Миннесоту» с февраля 2020 года. В межсезонье он станет ограниченно свободным агентом, однако «Тимбервулвз» намерены подписать с ним новый контракт. В прошедшем регулярном чемпионате нынешнего сезона НБА он набрал в среднем 20,7 очка за игру, 5,1 подбора и 1,9 передачи.