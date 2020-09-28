Арестованный за хранение наркотиков баскетболист вышел на свободу
Семён Андреев
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Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Малик Бизли отпущен на свободу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Athletic.
26 сентября спортсмен был арестован по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Баскетболист находился под стражей в тюрьме округа Хеннепин, где ожидал встречи с судьей. Впоследствии Бизли был освобожден без официального предъявления обвинений.
23-летний американец выступает за «Миннесоту» с февраля 2020 года. В межсезонье он станет ограниченно свободным агентом, однако «Тимбервулвз» намерены подписать с ним новый контракт. В прошедшем регулярном чемпионате нынешнего сезона НБА он набрал в среднем 20,7 очка за игру, 5,1 подбора и 1,9 передачи.