«Лейкерс» сразится с «Майами» в финале НБА

В американском Реюньоне подошел к концу шестой матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».

Благодаря триумфу в этой встрече (125:113) номинальные хозяева паркета пробились в финал НБА. Счет в серии до четырех побед стал 4-2.

Героем поединка стал центровой «Майами» Эдрис Адебайо. Он оформил дабл-дабл из 32 очков, 14 подборов и 5 передач.

Лучшим у «Бостона» был форвард Джейлен Браун с 26 очками, 8 подборами и 4 передачами. Дабл-дабл себе на счет записал нападающий Джейсон Тейтум (24 очка, 7 подборов и 11 передач).

Стоит отметить, что в решающем противостоянии «Майами» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее «Лейкерс» выиграли финальную серию Запада у «Денвера».