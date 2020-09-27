Макгрегор обвинил президента UFC Уайта во лжи

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор обвинил главу промоушена Дану Уайта во лжи.

Несколькими часами ранее Уайт раскритиковал Макгрегора за то, что тот опубликовал их личную переписку, где шла речь о поединке с Диего Санчесом. Президент UFC отметил, что спортсмен совершил немужской поступок и нарушил кодекс.

«Кодекс был нарушен, когда ты соврал, что я отказываюсь драться, друг. Я сказал о бое с Джастином [Гэтжи], а ты пошел и сказал, что я не хочу драться. Дело не в Диего [Санчес]. Хватит врать», — написал ирландец в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки.