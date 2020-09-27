Стало известно, при каком условии «Барселона» подпишет Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство сине-гранатовых предпримет попытку заполучить футболиста в случае, если ее стан покинет Хуниор Фирпо.

Напомним, что в прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Зинченко провел 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Славен Билич прокомментировал ничейный матча против лондонского «Челси» в рамках третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).